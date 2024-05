A poco más de 4 meses de que Andrés Manuel López Obrador (AMLO) concluya su mandato, el presidente aseguró que quiere terminar su gobierno “sin represión, ni masacres, ni desaparecidos”.

Desde la conferencia mañanera del 29 de mayo, AMLO afirmó que en sus casi 6 años al frente del Poder Ejecutivo Federal nunca ha caído en provocaciones.

Esto en referencias a las manifestaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la capital del país así como en otras entidades, pues reiteró que todos tiene derecho a manifestarse pero pide que sea sin violencia.

El presidente AMLO resaltó que los mexicanos “vivimos en un país libre” pero quiere que el pueblo pueda gozar de paz y tranquilidad.

De acuerdo con AMLO, México ya pasó mucho tiempo de “circunstancias también difíciles” y por ello busca terminar su gobierno sin haber incurrido en un solo acto de represión, “masacres, ni desaparecidos”.

Asimismo, el presidente reiteró que no va a terminar su mandato con actos de autoritarismo y resaltó que “todo el mundo se manifiesta y tienes libertades de hacerlo”; sin embargo, pidió que no haya violencia en estos actos de expresión.

Esto luego de ser cuestionado sobre si su gobierno ya atendió las demandas de una persona que tiene bloqueada dos accesos de Palacio Nacional sobre la calle Moneda.

Por otra parte, el presidente aseguró que la gente entiende su estrategia de seguridad que ha sido criticada por los opositores durante todo el gobierno.

De acuerdo con AMLO, esto se debe a que “la cúpula” piensa que la seguridad se resuelve con el uso de la fuerza, “mano dura y leyes severas” perno no entienden que la violencia se desató en México por el abandono al pueblo y las alianzas entre autoridades y delincuencia organizada.

“Fíjense que la gente me entiende, porque nuestro pueblo, cuando se habla de violencia, no piensa igual que los de la cúpula. Los de arriba quieren resolver con el uso de la fuerza, con cárceles ,amenazas, mano dura, leyes severas, así piensan…aunque vayan a la iglesia eso no lo alcanzan a internalizar y entender también que la violencia en México se desató por el abandono del pueblo y también por el contubernio de autoridades con la delincuencia organizada”

