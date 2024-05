El periodista Ciro Gómez Leyva le respondió al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien hizo una mención del comunicador durante su conferencia mañanera de hoy martes 28 de mayo; “yo me la estaba pasando bien hasta que me dispararon a la cabeza”, dijo.

AMLO fue cuestionado por una entrevista que ofreció Ciro Gómez Leyva para Telemundo, la cual solo fue transmitida en Estados Unidos. En la conversación, Gómez Leyva aseguró que “no se ha transformado nada” en cuanto a los servicios públicos con la denominada 4T.

Por otro lado, recordó el atentado que sufrió el 15 de diciembre de 2023 en la colonia Florida de la Ciudad de México (CDMX). Sin embargo, explicó que a 15 meses del ataque no tiene “un indicio, un dato que me lleve a pensar quién fue, quién contrató a los sicarios para matarme y por qué”.

En ese sentido, dijo que tomó la decisión de seguir trabajando como periodista. No obstante, habló de una “reconvertida” en su actividad como laboral una vez finalizada la administración actual:

AMLO le recordó a Ciro Gómez Leyva la raíz de sus diferencias, ya que el periodista dijo no comprender las críticas del presidente desde sus conferencias mañaneras; “que se acuerde que él me condenó durante el desafuero” entre los años 2004 y 2005.

En ese sentido, el presidente citó el siguiente fragmento de una entrevista en ese contexto:

Ciro Gómez Leyva: ¿Qué vas a hacer, si estás desahuciado?

AMLO: Pues fíjate que estoy acostumbrado a luchar

Cabe decir que, al principio de esta intervención, AMLO reiteró que el contexto actual es de “definiciones”. Sin embargo, “muchos se la habían pasado muy bien sin tener que definirse”.

Ciro Gómez Leyva respondió a AMLO por lo dicho en la conferencia mañanera de hoy martes 28 de mayo. El periodista aseguró que los cuestionamientos éticos del presidente hacia su actividad profesional forman parte de una “campaña inagotable” contra algunos periodistas.

En ese sentido, el presentador de Grupo Fórmula recordó el terrible atentado del que fue víctima:

“Yo me la seguía pasando muy bien, con usted como presidente, hasta que me dispararon a la cabeza, hasta que me trataron de matar, no sé quién y no sé por qué”

Ciro Gómez Leyva