Ante la denuncia de un periodista que afirmó recibió testimonios de reporteros que estarían sufriendo de abusos y violaciones laborales por parte de LatinUs, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a trabajadores presentar las denuncias correspondientes.

Durante la mañanera del 28 de mayo, Luis Guillermo Hernández denunció el supuesto “terrorismo laboral” q ue este medio estaría ejerciendo sobre sus trabajadores.

Luego de escuchar la denuncia del reportero Luis Guillermo Hernández, AMLO llamó a los trabajadores de LatinUs que sufren estos supuestos abusos a presentar una denuncia

De hacerlo, “sí hay forma” de ayudarlos; sin embargo, aclaró que sabe que es difícil que los trabajadores afectados quieran participar en denuncias “porque se exponen”.

“Hay que ver lo que tiene que ver con los trabajadores básicamente, ayudarlos, protegerlos, pero ellos tienen que participar. Es difícil porque se exponen, se tienen que pensar en eso pero sí hay forma, si presentan denuncia, de ayudarlos. Sí hay manera de ayudarlos más adelante, para que no se vaya a pensar que es una represalia”

El presidente aclaró que esta ayuda a los trabajadores de LatinUs se haría “después” de las elecciones 2024 México, para que el medio no los acuse de “represalias” en su contra. Reclamó que existan este tipo de abusos laborales cuando los ejecutivos y altos mandos en un medio “siguen manteniendo el mismo tren de vida” mientras que los trabajadores son maltratados.

“Nosotros no perseguimos a nadie y ya sabemos quién es Loret de Mola…Ya sabemos que ha hecho muchísimo dinero y son estos personajes que tienen una doble moral...Antes tenían un poco más de credibilidad porque no se sabía quienes eran pero cuando se empieza a dar a conocer aquí, y no es ninguna calumnia…ellos siguen manteniendo el mismo tren de vida y los de abajo, los trabajadores, maltratados”

AMLO