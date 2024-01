Hoy 30 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presumió un muñequito cabezón elaborado en su honor por un migrante de San Francisco, California, en Estados Unidos.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, AMLO recibió un muñequito cabezón de parte del reportero Hans Salazar, quien explicó que el juguete fue enviado por un migrante de California.

Cabe destacar que el presidente ya contaba con una figura que popularizó su imagen durante su campaña a la Presidencia de la República en 2006, juguetes mejor conocidos como AMLITOS.

AMLO también presento dichas figuras en junio de 2023, las cuales contaban con un mecanismo de habla. Algo similar sucedió en la conferencia de hoy 30 enero, pues el presidente le hizo algunas preguntas al muñequito cabezón.

AMLO no solo presentó al muñequito cabezón durante la conferencia mañanera de hoy 30 de enero, pues además le hizo unas preguntas al juguete enviado desde California, el cual se limitó a asentir.

El presidente leyó un certificado de autenticidad del muñeco, mostró la figura ante las cámaras y los medios que se dieron cita en Palacio Nacional, y luego le lanzó las siguientes preguntas al cabezón:

“Para los que no han desayunado, mis adversarios... no se vale burlarse, ya no... ¿Tamales? ¿Va a seguir la transformación?”

AMLO