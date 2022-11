El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presume “los acarreados” para su marcha del 27 de noviembre: “van a venir muchos, no alcanzan los camiones”, dijo.

Durante la conferencia mañanera de hoy 25 de noviembre, AMLO compartió quiénes son “todos los acarreados” que vendrán a la Ciudad de México (CDMX), para acompañarlo en la marcha con motivo de la celebración por sus 4 años de gobierno.

El presidente de México aseguró que de existir los camiones necesarios, serían millones de acarreados en su movimiento, sin embargo no alcanza el transporte para que todos vengan.

Metro no autorizó propaganda de la marcha de AMLO y la van a quitar

Además, nombró a tres de las corcholatas que lo acompañarán a marchar desde el Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo del Centro Histórico.

AMLO nombró a todos los posibles acarreados que asistirán a su marcha el próximo domingo 27 de noviembre, y aseguró que vendrán a acompañarlo porque “están muy contentos” por todo lo que ha logrado en 4 años de gobierno.

Entre los motivos que el presidente dio para que vengan miles de acarreados a celebrar su gobierno destacan: la existencia de una autentica democracia, un presupuesto que es verdaderamente público y el fin del dominio de la oligarquía.

Además, enlistó como posibles “acarreados” de su marcha a:

A pesar de nombrar a todos los beneficiarios de sus programas sociales como “acarreados” de la marcha, AMLO señaló que no podrán asistir los millones de mexicanos, pues ya no hay camiones que los puedan trasladar.

“Van a venir muchísimos acarreados, si ya no hay tiempo, o mejor dicho no hay posibilidades de que haya tantos acarreados porque no hay camiones, de dónde quieren que salgan los camiones

AMLO