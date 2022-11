Alejandro Armenta y los senadores de Morena sí van a ir a la marcha del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); el presidente de la Mesa Directiva del Senado reveló qué le dijo Ricardo Monreal al respecto.

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Alejandro Armaneta, ofreció una conferencia de prensa en la que habló, entre otras cosas, sobre la participación de los y las senadoras de Morena y aliados, en la marcha convocada por el presidente AMLO.

Armaneta también compartió la postura del coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, quien no asistirá a la marcha del 27 de noviembre por un compromiso internacional.

Alejandro Armenta coordina participación de senadores en la marcha de AMLO

El senador Alejandro Armenta dijo que en coordinación con Ricardo Monreal, los senadores y senadoras de Morena van acompañar al presidente AMLO en el informe y en la marcha del domingo 27 de noviembre, a favor de la Cuarta Transformación.

“Las y los senadores del grupo parlamentario de Morena y aliados vamos a ir a esta marcha y al informe acompañando al presidente López Obrador en unidad”. Senador Alejandro Armenta

Sobre la postura de Ricardo Monreal, Alejandro Armenta dijo que el coordinador de la bancada asistiría a la marcha de AMLO si no tuviera el compromiso diplomático en España.

“El senador Monreal me comenta que él tiene una visita diplomática a España, un compromiso de hace 3 meses, y que de no tenerla, él también iría. Me hizo del conocimiento que si estuviera en México, él también iría a la marcha”, señaló.

El presidente de la Mesa Directiva del Senador confirmó la intención de Ricardo Monreal de acompañar al presidente AMLO en la marcha del 27 de noviembre.

Ricardo Monreal y algunos senadores que lo apoyan (Cuartoscuro)

“Y los que no tenemos actividad diplomática, nos vamos a quedar pero estamos organizados todos en el grupo parlamentario, los que quieran y puedan acompañar al presidente pero todos unidos”, comentó.

En cuanto a su postura personal, Alejandro Armenta se definió como “un senador del presidente López Obrador” y que a Ricardo Monreal lo consideran un estratega en el avance de la Cuarta Transformación del país.

El senador también reveló que es la Secretaría de Gobernación (Segob), la que se está encargando de la logística de la marcha de AMLO.

Ricardo Monreal asegura que los y las senadoras de Morena están unidos

Por su parte, el senador Ricardo Monreal también fue cuestionado sobre el estado actual de la bancada de Morena en el Senado, la cual aseguró que está unida.

Monreal reveló que todos los senadores y los de sus partidos aliados ya se pudieron de acuerdo para asistir a la marcha de AMLO el 27 de noviembre.

“Llegamos a un acuerdo todos, también nuestros aliados del Verde, PT y PES, de acudir a la marcha. No hubo nadie que se opusiera, fue un acuerdo de grupo”. Ricardo Monreal

Y comentó que por su ausencia, Alejandro Armenta es quien está coordinando la asistencia de los senadores y senadoras de Morena.