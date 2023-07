Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, presumió un par de encuestas para justificar que el partido Morena está arransando en intención del voto a la oposición, rumbo a las elecciones presidenciales de 2024.

El presidente López Obrador señaló que la intención de exhibir esas dos encuestas es mostrar que el partido oficialista Morena no tiene la necesidad de hacerle ningún daño a los candidatos de oposición.

Lo anterior, luego de que comunicadores y el propio líder nacional del PAN, Marko Cortés, sugirieran que AMLO podría ordenar un ataque contra Xóchitl Gálvez, similar al que sufrió Luis Donaldo Colosio en 1994.

AMLO presumió dos encuestas que muestran que una arrolladora intención del voto hacia Morena sobre la oposición.

Una de ellas fue la de Covarrubias y Asociados . López Obrador aclaró que no la detallaría por respeto a las normas electorales, por lo que solamente dio a conocer una de las preguntas de la encuesta:

“No las voy a detallar, porque entonces sí estaría yo infringiendo las normas. Nada más voy a dar a conocer una pregunta... esta encuesta es de antier”, dijo AMLO en su conferencia matutina de hoy miércoles 26 de julio.

“Y si las elecciones para Presidente de la República fueran el día de hoy, me podría decir por favor, ¿por qué opción votaría?”, se preguntó en la encuesta.

Los resultados muestran una intención del voto del 49% por Morena y sus alidos; mientras que para la alianza PAN-PRI-PRD sólo obtuvieron el 19%.

El 25% respondió no saber o no querer votar por ninguno y un 7% por Movimiento Ciudadano.

AMLO también presumió la encuesta realizada por Enkoll para el diario español El País: “Si las elecciones para elegir presidente de la república fueran el día de hoy, ¿usted por cuál partido votaría?”, se preguntó.

Los resultados de esta encuesta fueron:

“¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN?”, sostuvo AMLO tras presumir las dos encuestas que le dan una ventaja amplia a Morena sobre los partidos de oposición.

Explicó que el haber exhibido ambas encuestas fue sólo para reafirmar que no existe ningún temor en Morena y no habría ningún motivo para hacerle daño a sus adversarios de oposición.

Además, calificó a sus correligionarios de “humanistas y pacifistas”.

“Sólo para que se reafirme que no existe ningún temor a nada y que no tendríamos ningún motivo, además de que somos respetuosos de los derechos de los demás. Somos humanistas, pacifistas, que no apostamos a la violencia. Políticamente, no tendríamos ningún motivo para agredir a nadie”

AMLO