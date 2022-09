El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no va a promover que se castigue a Daniel Tabe, papá de Mauricio Tabe, luego del ataque con cuchillo contra un funcionario de la Ciudad de México (CDMX).

Durante la conferencia mañanera de este 29 de septiembre, AMLO dijo que evita promover que se le juzgue debido a que van a decir que es una venganza.

“En este caso lo que él hizo pues debe de ser juzgado, peor yo no voy a promover eso, yo no deseo que se le juzgue y van a decir ¿y por qué a otros sí y a él no?... van a decir que es una venganza”

AMLO