En el contexto del segundo debate presidencial de las elecciones 2024, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a las candidaturas no hacer caso a las recomendaciones de los “asesores” y ser lo más auténticos posibles.

Desde La Mañanera de hoy lunes 15 de abril, AMLO sugirió a los candidatos presidenciales ―Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Máynez― no hacer caso a los asesores en los debates y, en su lugar, ser auténticos, actuar como son y decir lo que piensan.

Recomendó que no les pongan a leer textos que no tiene nada que ver con su persona, pues en su opinión, eso propicia a cometer errores.

“Una recomendación a todos los que van a debates a todos de todos los partidos: no le hagan mucho caso a los asesores. Procuren ser los más auténticos posibles. Actúen como son, digan lo que piensan, que no les pongan a leer cosas que no tienen que ver con ustedes, porque van a cometer errores hasta en el lenguaje. Busquen ser auténticos”

AMLO