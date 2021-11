AMLO pide austeridad a funcionarios; sí fue invitado a la boda de Santiago Nieto pero declinó

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a los servidores públicos actuar con austeridad, luego que este fin de semana el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, realizara su boda en Guatemala.

Durante la conferencia mañanera de este lunes 8 de noviembre, AMLO abordó la boda de Santiago Nieto y los escándalos suscitados a su alrededor, calificando el asunto como escandaloso.

Y agregó: “Por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de Benito Juárez, que decía que los servidores públicos debían aprender a vivir en la justa medianía”.

Al ser cuestionado sobre si Santiago Nieto lo invitó a la boda, AMLO respondió que sí, pero decidió mejor no asistir.

“Yo por eso no voy a eventos sociales, sí (me invitaron) pero no puedo porque tengo muchas ocupaciones y además no acostumbro a hacerlo, me invitan y les agradezco mucho, pero no salgo, a veces ni a comer o a cenar a un restaurante”

AMLO