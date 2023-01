El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) insistió que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) debería presentar una denuncia para que se aclare el caso de plagio la ministra Yasmín Esquivel.

AMLO detalló lo que a su consideración es el procedimiento para actuar en el caso de plagio de Yasmín Esquivel y reiteró que la vía es presentar una denuncia para dar pie a la investigación del caso.

Durante su conferencia de prensa de hoy 23 de enero, López Obrador indicó que si la UNAM ya detectó que hay una “anomalía” —en alusión al plagio— con la tesis de Yasmín Esquivel, entonces lo que procede es interponer una denuncia ante el ministerio público.

El presidente señaló que si el ministerio público determina que en efecto hay plagio, entonces la SEP procedería con la cancelación del título.

“En mi opinión, la UNAM resuelve y si hay una anomalía que tiene que ver con la ética, pues lo que procede es meter una denuncia para que el ministerio público resuelva. Al momento que resuelva el ministerio público, si hay esa anomalía, se procede a la cancelación del título. Ese es el procedimiento” AMLO

AMLO aclaró que la UNAM sí puede presentar una denuncia por este caso de la ministra Yasmín Esquivel, porque “es autónoma” y si hay algo que afecte la imagen o el prestigio de la Universidad, es procedente.

“La UNAM es autónoma y si hay algo que afecte la imagen o el prestigio de la Universidad, claro que procede una denuncia y la autoridad competente investiga, resuelve y ordena a la Secretaría de la Educación Pública que se cancele el título. Eso en el caso de que resulte responsable una persona”, apuntó.

“Puro choro mareador”, dice AMLO sobre mensaje de Enrique Graue sobre caso Yasmín Esquivel

AMLO criticó que en su mensaje sobre el caso Yasmín Esquivel, el rector de la UNAM, Enrique Graue, solamente dijo “puro choro mareador”.

López Obrador señaló que el rector pues no dio nueva información y no presentó una denuncia en contra de la ministra, por lo que no se llegó a nada en concreto.

“Lo del rector está bien que informe, nada más que no hay nada concreto. Todo fue puro choro mareador. Condenar plagio, pues sí todo mundo condena el plagio, pero es saber hubo o no plagio, quién plagió a quién y dictaminar y presentar una denuncia” AMLO

Por otro lado, dijo que sus adversarios vieron la oportunidad de lanzarse contra la ministra Yasmín Esquivel porque ha estado apoyando las reformas que impulsa su gobierno, pero que aprovecharon esta polémica para atacarlo a él también.

Esto luego de que el pasado viernes 20 de enero, el rector Enrique Graue sostuvo que no puede actuar de manera apresurada para emitir una resolución derivada de juicios sumarios.

Sin embargo, informó que la UNAM ha tomado acciones y medidas preventivas ante el posible plagio de futuras tesis; aunque no mencionó nada sobre una posible sanción a Yasmín Esquivel.