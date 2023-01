Martha Rodríguez Ortiz, quien se encargó de asesorar la tesis de Yasmín Esquivel, dio a conocer que se defenderá luego de ser despedida por la UNAM.

Entrevistada por Joaquín López-Dóriga, la profesora Martha Rodríguez Ortiz adelantó que va buscar apelar la determinación que tomó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Así lo indició la asesora de tesis de Yasmín Esquivel, al asegurar que ha tenido una carrera de prestigio como docente, por lo cual señaló que se defenderá tras ser despedida.

“Obviamente voy a apelar y a irme al amparo, voy a irme a todo. A mí no se me hace justo que hace ocho meses me entregaron una medalla como la mejor maestra de la FES Aragón y después me estén atacando”

Martha Rodríguez Ortiz