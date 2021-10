AMLO minimiza otra vez la situación de niñas indígenas en Guerrero

México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a minimizar el problema de la venta de niñas en comunidades indígenas y reiteró que es una “excepción”.

En conferencia mañanera de este martes 26 de octubre la prensa cuestionó a AMLO por haber declarado que no era su prioridad tratar el problema de la venta de niñas durante su gira en Guerrero.

AMLO dijo que las comunidades indígenas tienen muchos valores y cultura, lo que evita que haya descomposición social.

Luego de que AMLO generó polémica por minimizar la venta de niñas en comunidades indígenas, en la mañanera de hoy volvió a reiterar su postura.

Aseguró que en las comunidades indígenas “hay muchos valores” y esto evita que, según él, el problema de la venta de niñas sea generalizado.

AMLO aseguró que conoce desde hace muchos años a las comunidades indígenas y pensar que la venta de niñas es un problema solo de ah í es “clasista y racista”.

“Hay muchos más valores que en otros estratos o sectores de la población. Entonces cuando voy a Metlatónoc y me preguntan: ‘¿viene a ver lo de las niñas que las venden?’. No, no vengo a eso, vengo a ver como vamos con los programas de Bienestar”.

AMLO