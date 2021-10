Diego Fernández de Cevallos llama “miserable desalmado” a AMLO por venta de niñas

México.- “Miserable desalmado”, así describió el abogado panista Diego Fernández de Cevallos al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por minimizar el problema de la venta de niñas en comunidades indígenas.

AMLO minimizó el problema y Diego Fernández de Cevallos dijo que esto es una muestra de que el presidente, a quien llama “Tartufo”, es “un miserable desalmado”.

Durante su visita a Chilpancingo AMLO dijo que cuando estaba en la Montaña de Guerrero unas periodistas le pidieron su pronunciamiento sobre la problemática de la venta de niñas indígenas.

AMLO dijo que su visita a Guerrero no era para hablar sobre ese tema. Incluso dijo que había una campaña contra comunidades indígenas sobre la venta de niñas.

Agregó que “no es la regla” y era una “excepción” porque en las comunidades indígenas hay muchos valores.

“La pregunta que me hacían es: ‘A ver, ¿qué nos dice, o viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas?’ No, no vengo a ver eso, porque eso no es la regla, en las comunidades hay muchos valores culturales, morales, espirituales; eso puede ser la excepción, pero no es la regla. ¿Qué acaso entonces la prostitución nada más está con los pobres?”.

AMLO