Durante la mañanera de AMLO del 26 de octubre se exhibió un video donde Sandra Cuevas, alcaldesa en la Alcaldía Cuauhtémoc, dice que no le gustaba los pobres.

“Estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a una alcaldesa, aquí en la CDMX, donde dice que ella está en contra de los pobres”, mencionó AMLO durante la conferencia mañanera

¿Qué dijo Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc?

AMLO compartió en la mañanera del 26 de octubre el video de una entrevista que Sandra Cuevas dio al canal de YouTube “Atypical TeVe” dirigido por Carlos Alazraki.

“Yo quiero y le apuesto a una economía de ricos, no de pobres, a mi no me gustan los pobres, yo fui pobre y no me gustan los pobres” Sandra Cuevas

En la entrevista, Sandra Cuevas asegura que le va a dar herramientas a la gente para salir de la pobreza y no les va a regalar dinero.

“Porque quiero a la gente, y se lo he dicho cuando camino por las colonias populares, no los quiero ver pobres, no les voy a venir a regalar, les voy a dar las herramientas para que crezcan”, añade Sandra Cuevas.

El video de la entrevista que Carlos Alazraki le hizo a Sandra Cuevas fue publicado el pasado 21 de octubre.

AMLO acusa que la postura de Sandra Cuevas “es la verdadera doctrina de los conservadores”

AMLO aseguró que dichos, como el de la alcaldesa Sandra Cuevas, forman parte de la “verdadera doctrina” de los conservadores, que antes estaba oculta y que ahora va saliendo.

“Esto no es nuevo, es parte del pensamiento conservador, pero estaba soterrado, cubierto, porque la doctrina verdadera de los conservadores es la hipocresía, todos esto se ocultaba, el racismo, el clasismo , ahora está saliendo”, dijo AMLO.

Las declaraciones de Sandra Cuevas surgieron cuando AMLO fue cuestionado de nuevo por la venta de niñas y menores de edad indígenas en la región de la Montaña de Guerrero.

AMLO (Cortesía)

AMLO aseguró que se están tratando todas las problemáticas en Guerrero, no solo esa, e insistió que la prostitución de menores no es una practica común en las comunidades y se da en todas las clases sociales, no solo en la baja.

“La prostitución infantil no es la generalidad, lo que sucede en las comunidades, como a veces se representa en los medios, (dicen) en la montaña de Guerrero se venden las niñas, ¡no!, puede ser la excepción, pero no la regla porque”, dijo AMLO al respecto.

Y agregó: “Hay una tendencia clasista y racista de acusar de todos los males a los pobres [...] no hay que equivocarse y estar pensando que estos males que deben de combatirse solo se dan en las comunidades indígenas”.

Sandra Cuevas: No es ilegal, es impulso a iniciativa privada

Tras la publicación de la entrevista de Sandra Cuevas con Carlos Alasraki y sus polémicas declaraciones, el equipo de la alcaldesa de la Cuauhtémoc salió a dar una postura.

Los hechos que exhibió AMLO en la conferencia mañanera, señalan, no es ilegal, ni contraria a la ley.

El equipo de Sandra Cuevas sostiene que unicamente se están dando a conocer las acciones contempladas para impulsar la iniciativa privada en la alcaldía Cuauhtémoc.