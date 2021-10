AMLO: No vine a Guerrero a ver la venta de niñas, no es la regla

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) rechazó que su visita a la Montaña de Guerrero este fin de semana fue para atender la venta de niñas, así como la prostitución infantil, en las comunidades.

Durante su participación en el Plan de Apoyo a Guerrero, AMLO aseguró que la venta de niñas no es la regla en las comunidades, sino la excepción y dijo que hay una campaña de desconocimiento en los pueblos.

“Por toda la campaña que se genera de quienes no conocen las comunidades, ni conocen de las culturas de los pueblos, la pregunta que me hacían es: ‘¿viene a ver lo de la venta de las niñas, lo de la prostitución de niñas?’ No, no vengo a ver eso”, dijo AMLO.

Y agregó: “Eso no es la regla en las comunidades, hay muchos valores culturales, morales, espirituales, eso puede ser la excepción, pero no es la regla, ¿qué acaso la prostitución nada más está con los pobres?”.

Evelyn Salgado dijo que abordaría venta de niñas con AMLO

Las palabras de AMLO se dieron luego que la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, asegurara que se abordaría la problemática de venta de niñas con el presidente.

“Lo vamos a tratar (la venta de niñas) con el presidente, y también tenemos muchos otros temas”, dijo Evelyn Salgado.

Evelyn Salgado, quien es hija de Félix Salgado Macedonio, senador de la República acusado de delitos sexuales, se comprometió a acabar con la venta de niñas en la entidad, práctica que se da en la comunidades de Guerrero.

Evelyn Salgado y AMLO en Guerrero (Captura de video)

AMLO y la venta de niñas

En más de una ocasión AMLO ha causado polémica por sus dichos durante sus conferencias mañaneras sobre la venta de niñas en las comunidades del país.

El pasado 21 de mayo, AMLO pidió no estigmatizar a las comunidades indígenas pues la venta de niñas no es una práctica de usos y costumbres advirtiendo que pensar lo contrario es racista, ya que sucede en todas las clases sociales

“Lamento que esto suceda, es desde luego reprobable, nada más que no debe estigmatizar a las comunidades indígenas”, dijo AMLO.

AMLO (Cortesía)

Y agregó: “Esta idea de que en las comunidades indígenas suceden estas cosas, usos y costumbres, que se cometen hechos de barbarie no debe de prevalecer, porque no corresponde a la realidad, es bastante clasista y racista esa concepción. No es un asunto generalizado”.

AMLO reiteró sus dichos el 26 de agosto: “Esto no es uso y costumbre, son cuestiones distintas [...] No se ve que desgraciadamente estos casos se dan en todos los estratos, todas las clases sociales, nada más que arriba, cuando se dan estos casos, se ocultan.