Para AMLO está claro quiénes son los culpables de la tragedia ocurrida en el estadio La Corregidora de Querétaro. O al menos, en qué grupo militan y con qué ideología “atroz” se identifican.

Las terribles imágenes del 5 de marzo registradas poco después del inicio del segundo tiempo en el partido Querétaro vs Atlas dieron la vuelta al mundo, y para el presidente sólo hay una explicación y enemigo.

Sin necesidad de una investigación, la detención de implicados o recopilación de testimonios, AMLO ya hizo su juicio, encontró al culpable y dictó la sentencia. Caso resuelto y a otra cosa, como siempre en la Cuarta Transformación.

Todavía no acabábamos de digerir el “si no hay cadáveres, no hay delito” de la ejecución en San José de Gracia, Michoacán, cuando ocurre la tragedia de Querétaro. En el caso de Michoacán del domingo 27 de febrero, primero se dijo que era montaje y provocación; luego que era enfrentamiento personal entre narcotraficantes en el marco de un funeral.

A la fecha, no sabemos ni cuántos son ni dónde están los ejecutados en San José de Gracia. Eso sí, sabemos que en este crimen a plena luz del día como en la trifulca en el estadio La Corregidora hay un común denominador: El neoliberalismo.

En menos de 10 minutos, durante la mañanera del 7 de marzo, AMLO desmenuzó al culpable, regañó anticipadamente a las participantes de la marcha del 8 de marzo y, de paso, metió al Tren Maya. Todo en el mismo costal, todo como parte de un absoluto y rotundo plan contra él y su gobierno por parte del neoliberalismo que le antecedió.

Casualmente, ese neoliberalismo continúa a pesar de su gobierno y la barrida de escaleras de arriba a abajo. Ese neoliberalismo entra a Palacio Nacional en forma de asesor o legislador y tiene en sus manos el proyecto de nación que se votó en 2018 para mantener en sus filas los privilegios para algunos pocos y en detrimento de muchos millones.

Los militantes del culpable, el neoliberalismo, no fueron mencionados por AMLO hoy, pero sus nombres los sabemos a base de repetición cada mañana.