San José de Gracia, Michoacán: Alfredo Ramírez Bedolla señala que todavía no se sabe cuántas personas fueron ejecutadas

Se informó que el domingo 27 de febrero mataron a por lo menos 17 personas durante un velorio en San José de Gracia, comunidad que es limítrofe con Jalisco.

En San José de Gracia, Michoacán aún no se sabe cuántas personas fueron ejecutadas, informó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

El mandatario estatal comentó a Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, que no se tiene una cifra de cuántas personas fueron asesinadas en dicho poblado.

No obstante, el gobernador de Michoacán destacó que uno de los temas en esta situación más llamativos es que no se han localizados los cuerpos de las personas ejecutadas.

“El tema de que no tenemos los cuerpos, no tenemos la evidencia del delito tal cual como se diría en materia penal. Ya se abrieron las carpetas de investigación para revisar las investigaciones, pero no tenemos hasta el día de hoy ningún cuerpo”

Alfredo Ramírez Bedolla