AMLO exhibe a Alejandro Moreno y a Gilberto Lozano en la mañanera para no hacerla aburrida

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) exhibió a Alejandro Moreno, presidente del PRI, y a Gilberto Lozano, líder de FRENA, para no hacer aburrida la mañanera.

En la mañanera del 8 de febrero, AMLO proyectó dos situaciones chuscas que vivieron tanto Alejandro Moreno como Gilberto Lozano para no hacer “muy plana” la conferencia.

Esto luego de que durante la recta final de la mañanera, el presidente refirió que la conferencia estaba “muy aburrida”, así como que los reporteros estaban “a punto del bostezo”.

Además, de que señaló que la gente le reclama que la conferencia está “muy acartonada”.

Aclaró que exhibió las situaciones con respeto y sin mala fe, sólo porque “alegran la vida”.

AMLO proyectó el error que sufrió Alejandro Moreno al decir que su partido no apoyará ninguna reforma que beneficie a México, al ser cuestionado sobre la reforma eléctrica propuesta con el presidente.

Al respecto, indicó que el presidente del PRI se “camucó” en su declaración.

“Se ‘camucó’ el presidente del PRI en una declaración. Es evidente que fue un error, pero miren lo que dijo. Sobre la reforma energética, pero ojalá él aclare, porque estoy seguro que no puede estar pensando en eso o no puede decir eso. No hay que enojarnos, esto es así”

“Es evidente que fue un error, pero ojalá él aclare, porque estoy seguro que no puede estar pensando en eso o no puede decir eso”, agregó.

Tras proyectar la declaración del líder priista, AMLO preguntó si no estaba truqueado el video con afán de burla.

Por otro lado, también exhibió la caída que sufrió el líder de FRENA Gilberto Lozano en un video donde criticaba a López Obrador.

AMLO bromeó con que él tiene un ángel de la guarda “y a los que se juntan con el diablo les va mal”.

AMLO comentó que la gente le reclama que la mañanera sea muy larga y aburrida.

En este sentido, también mencionó que le reprochan que hable muy despacio y que se alargue en sus respuestas.

Por lo que decidió reivindicarse proyectando dichos videos.

“Es que la gente deberás que reclama dice: ‘es que es muy largo, y a veces muy aburrido’. A mí es al que me reprochan, que hablo muy despacio, que no hablo de corrido, que me alargo mucho en las respuestas, entonces, me quiero reivindicar”

AMLO