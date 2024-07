El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio detalles de cómo se enteró del atentado contra el ex presidente Donald Trump el sábado 13 de julio en Butler, Pennsylvania y por qué dijo su criticada frase “sea como sea”.

AMLO se encontraba de gira con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum en Hidalgo y Puebla para evaluar proyectos de infraestructura y programas sociales como Sembrando Vida.

Al parecer aún se encontraban en el evento de Tula, Hidalgo para evaluar una Unidad de Medicina Familiar cuando Claudia Sheinbaum vio las primeras imágenes.

AMLO dijo que lo primero que le llamó la atención es que Donald Trump se haya tocado la oreja antes de lanzarse al suelo.

Al no tener más información disponible de si fue un ataque directo o no, en esos primeros momentos usó la frase “sea como sea” en su mensaje de redes sociales.

“Estábamos en una gira y terminando un acto, en compañía de la presidenta electa (Claudia Sheinbaum), ella en su teléfono vio la imagen todavía inicial y ya buscamos más, eran los primeros minutos y ya vimos de que había pánico y me tocó ver, observé, en el primer video, que el ex presidente Trump, antes de ir al suelo se tocó la oreja” AMLO

AMLO insistió que la situación “es algo reprobable, nada que signifique violencia se puede justificar, la violencia es irracional y no resuelve ni beneficia”.

AMLO recuerda que había un ambiente de tristeza cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio

AMLO dijo que este ataque no tiene impacto en México, no obstante si se hubieran asesinado al aspirante presidencial Donald Trump la tristeza habría sido no solo para Estados Unidos sino para el mundo, como cuando asesinaron a Luis Donaldo Colosio en México.

“Hubiese generado mucha incertidumbre en Estados Unidos y en el mundo, pues es algo aterrador y de mucho impacto, es una convulsión, los que se acuerdan o vivieron, cuando el asesinato del candidato Colosio, había mucha tristeza en el país y miedo, mucha incertidumbre” AMLO

El presidente de México agregó que “el asesinato de un dirigente tiene impacto” no solo en la vida política del país sino relevancia a nivel mundial.

¿Qué hará Claudia Sheinbaum hoy lunes 15 de julio?

Se espera que Claudia Sheinbaum tenga su conferencia de prensa diaria desde su casa de transición Iztapalapa y que prepare una nueva gira por el país para el fin de semana.

¿Habrá jueves de gabinete esta semana?

Cabe recordar que Claudia Sheinbaum ha mencionado que seguirán los jueves de gabinete desde el Museo Interactivo de Economía (MIDE).

A la fecha se han hecho 18 nombramientos y restan los de Sedena y Marina que se anunciarán hasta finales de septiembre.

También faltan los nombramientos de la Secretaría de Cultura y de Turismo, además de otros gabinete ampliado. Los 18 ya conocidos son los siguientes:

Secretaría de Gobernación: Rosa Icela Rodríguez



Secretaría de Relaciones Exteriores: Juan Ramón de la fuente



Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Rogelio Ramírez de la O



Secretaría de Economía: Marcelo Ebrard



Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana: Omar García Harfuch



Secretaría de Educación Pública: Mario Delgado



Secretaría de Bienestar: Ariadna Montiel



Secretaría de Energía: Luz Elena González



Secretaría de Salud: David Kershenobich



Secretaría de la Función Pública: Raquel Buenrostro



Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes: Jesús Esteva



Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano: Edna Elena Vega Rangel



Secretaría de Agricultura: Julio Berdegué



Secretaría de Medio Ambiente: Alicia Bárcena



Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades: Rosaura Ruiz



Consejería Jurídica de la Presidencia: Ernestina Godoy



Jefatura de la Oficina de la Presidencia: Lázaro Cárdenas Batel



Agencia de Transformación Digital: José Antonio Peña Merino



Esperan que PYMEs se beneficien con objetivo de digitalización en gobierno de Claudia Sheinbaum

Sobre el nombramiento de José Antonio Peña Merino como titular de la Nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones en el gobierno de Claudia Sheinbaum, expertos ven bien que haya atención a la simplificación de trámites y a la digitalización de los mismos debido a que ello impactará en la creación de empresas que tengan las mismas oportunidades que las grandes firmas.

Iván Enríquez, al entregar los Premios Ecommerce Mexico 2024, señaló que facilitar los procesos administrativos va a beneficiar principalmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMEs).

“Creo que todo lo que sea facilitar procesos administrativos para que la gente pueda emprender y lanzar sus negocios digitales sin duda va a ayudar para que el ecosistema siga creciendo”, declaró.

Y agregó que “las pequeñas empresas al final tiene menos recursos, no pueden destinar a tantas apersonas a diferentes procesos y sobre todo si son burocráticos ya que no aportan valor en la cuenta de resultados... son las que más se van a beneficiar de la simplificación de la burocracia”.