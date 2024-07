Mario Delgado Carrillo fue designado como nuevo titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum 2024-2030.

Quien ha sido el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum resaltó que en el próximo programa de gobierno se le ha dado gran peso a la educación y se dijo conmovido por haberlo elegido para esa tarea.

Además, Mario Delgado se mostró conmovido porque dijo que la educación es la oportunidad de cambiar vidas , como sucedió con el programa de becas de preparatoria de ‘Prepa Sí’.

Cabe recordar que la beca universal Prepa Sí en la Ciudad de México (CDMS) es el antecedente de las becas Benito Juárez, la cual operó de 2007 a 2019.

“Hace tres semanas, apenas, me encontré a un joven, pues ya no tan joven en el elevador de unas oficinas sobre Reforma y me preguntó ¿Tú eres Mario Delgado? Si. Oye te quiero dar las gracias. ¿Por qué? Porque hace algunos años yo estaba a punto de dejar mis estudios de preparatoria y tuve la oportunidad de tener una beca, la beca Prepa Sí , pude seguir estudiando, ahora soy abogado y trabajo en en uno de los despachos mas prominentes del país. No hay nada mas apasionante que trabajar en la educación, porque es la posibilidad de cambiar destinos, de cambiar vidas, por eso me emociona mucho la tarea que hoy me encomiendan y le agradezco profundamente la oportunidad”

Mario Delgado. Próximo titular de SEP