El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) destacó las cualidades de Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y PVEM a la Presidencia de la República; “tiene cabeza, corazón y carácter”, expresó el mandatario federal.

Hoy lunes 22 de abril, durante su conferencia mañanera, López Obrador fue cuestionado por un video en el que Claudia Sheinbaum fue interceptada por un grupo de encapuchados cuando transitaba por el municipio de Motozintla, Chiapas.

Lo primero que hizo notar el presidente por este episodio es que el único micrófono que estuvo presente durante las declaraciones de los encapuchados era de Latinus, pues ningún otro medio de comunicación logró registrar lo que dijeron estas personas.

AMLO aseguró que el video en el que Claudia Sheinbaum escuchó a un grupo de encapuchados fue “muy probablemente” un acto de “propaganda” de Latinus, pues además reiteró su falta de confianza en el medio financiado por familiares de Roberto Madrazo.

Esta fue lo que le dijeron los encapuchados a Claudia Sheinbaum en el municipio de Motozintla, Chiapas:

“Que se acuerde cuando esté en el poder. Acuérdese de la Sierra. Acuérdese de la gente pobre. Nada más eso le queremos decir, no estamos en contra del Gobierno, llévese eso en su mente. No estamos en contra de ustedes. Por eso estamos acá tres veces por semana, cuidando a nuestro pueblo”,

En ese sentido, esto fue lo que dijo el presidente:

“Yo no le tengo confianza a Latinus y son capaces de eso y de más; son expertos en montajes y no tienen escrúpulos morales de ninguna índole y son muy corruptos. Para que no quede duda”

AMLO