El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) descartó una ruptura al interior de Morena ante las inconformidades denunciadas por Marcelo Ebrard sobre inequidad en la contienda a favor de Claudia Sheinbaum, rumbo a la elección de candidato para las elecciones 2024.

Durante su conferencia mañanera de este viernes 18 de agosto y sin mencionar nombres de aspirantes a candidato de Morena, dirigentes o partido, AMLO dijo que hay unidad.

“(Ruptura) no hay, no hay, no hay ninguna posibilidad... (unidad en Morena) completamente, unidad en el pueblo. Y además el pueblo está actuando con mucha responsabilidad y no solo el pueblo que apoya la transformación. Hablaba yo ayer de los gobernadores, todos respetando el no meterse y yo voy a apoyar el resultado”

AMLO