El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dedicó la conferencia mañanera del 22 de diciembre a la periodista Cristina Pacheco, quien murió a los 82 años de edad.

La escritora y periodista de Canal 11 murió apenas unas semanas después de despedirse, en medio de lágrimas, de la emisión “Conversando con Cristina Pacheco”, programa transmitido desde 1997.

“Necesito que el público que me hace el favor de acompañarme me entienda si me equivoco, si de pronto se me van las palabras, si de pronto no sé cómo decir las cosas”, expresó la periodista.

“Por graves razones de salud, tengo que suspender, al menos momentáneamente, ¿qué les diré? Estas conversaciones han sido ricas, divertidas, inesperadas. Han de decir ustedes ¿y esta mujer qué hace después de que termina el programa? ¿Sabe lo que hago? Salgo de aquí llena de ustedes, de su presencia, de su compañía” Cristina Pacheco

Laura Emilia Pacheco, hija del matrimonio entre Cristina Pacheco y el escritor José Emilio Pacheco, confirmó la muerte de su madre el 21 de diciembre, a través su cuenta de Facebook:

“Con hondo dolor, mi hermana Cecilia y yo participamos el fallecimiento de nuestra adorada madre Cristina Pacheco” Laura Emilia Pacheco

Cristina Pacheco se despide de Canal Once (Cortesía)

AMLO dedicó la conferencia mañanera del 22 de diciembre a la periodista Cristina Pacheco, quien murió a los 82 años después de despedirse emotivamente en la última emisión de su programa.

“Antes que nada, lamentar mucho y enviar un pésame a los familiares y amigos de la escritora, periodista, Cristina Pacheco, que ayer fallece después de una fructífera vida intelectual”, expresó el presidente en Palacio Nacional.

“La recordamos con afecto y enviamos a sus familiares un abrazo, a sus lectores a quienes la veían en los programas de televisión, Cristina Pacheco, vamos a estar hoy dedicando esta jornada a esta periodista extraordinaria” AMLO

VIDEO: ¿Quién fue Cristina Pacheco?

Cristina Pacheco fue periodista, escritora y presentadora de televisión. Estudió la carrera de lengua y literaturas hispánicas, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Sus primeros pasos como periodista se dieron en los diarios El Popular y Novedades, así como en la Revista de la Universidad de México, donde conoció al escritor José Emilio Pacheco, con quien se casó y tuvo dos hijas.

Cristina Pacheco se desempeñó como periodista en los siguientes medios de comunicación:

El Sol de México con la sección “Cuadrante de la Soledad”

La Jornada con la sección dominical titulada “Mar de Historias”

Revista Siempre!

Radio Fórmula

Entre otros

Sin embargo, la carrera de la periodista fue conocida principalmente por dos programas de televisión transmitidos por el Canal 11:

“Aquí nos tocó vivir” , la cual se transmitió de 1978 a 2023

"Conversando con Cristina Pacheco", transmitido de 1997 a 2023

En 1996, Cristina Pacheco entrevistó a José Alberto, un niño de 9 años de San Martín Texmelucan, Puebla que viajaba casi diario al entonces Distrito Federal para lavar coches; una de las entrevistas más emblemáticas de su carrera: