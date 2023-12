Cristina Pacheco, periodista mexicana de 82 años de edad, se despidió la noche del viernes 1 de diciembre de su programa ‘Conversando’, transmitido por Canal Once.

La noticia causó que el el foro se viera invadido por un silencio fúnebre, mientras la también escritora agradecía a sus televidentes.

El motivo de la salida de Cristina Pacheco, en palabras de ella misma, se debería a una grave enfermedad:

“Aquí he pasado momentos maravillosos, pero también muy difíciles. Gracias a ustedes he soportado pérdidas muy graves; hoy tengo que soportar y aprender a enfrentar algo a lo que me está enfrentando la vida, no exagero” , dijo.

Cristina Pacheco se despide de Canal Once

¿Qué enfermedad tiene Cristina Pacheco?

Cristina Pacheco se retira de la televisión tras más de 50 años debido a problemas de salud.

Y, aunque la periodista oriunda de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato, no aclaró cuál es su enfermedad, dejó entrever que se trata de algo muy grave.

Lo anterior, pues le impediría realizar una de sus actividades favoritas: entrevistar.

Por ahora existe muy poca información sobre la enfermedad Cristina Pacheco, pues siempre ha mantenido su vida personal en privado y sólo ha compartido más información en momentos cruciales.

Por ejemplo, durante la muerte de su esposo José Emilio Pacheco.

Cristina Pacheco dijo adiós a Canal Once (Yazmín Betancourt)

¿Qué dijo Cristina Pacheco sobre su salud?

Cristina Pacheco se despidió momentáneamente de los espectadores que la han seguido semana tras semana y desde 1997.

Sobre el motivo de su salida, dijo estar grave:

“Es duro lo que voy a hacer, pero debo hacerlo. Por razones de salud, graves razones de salud , tengo que suspender, al menos, momentáneamente estas conversaciones”.

No obstante, la periodista espera poder retomar sus espacios televisivos muy pronto y todo dependerá de que su salud se restablezca.

“Salgo de aquí llena de su compañía.. No vamos a poder seguir conversando , pero si voy a decir que estaremos juntos siempre”, finalizó.