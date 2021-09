AMLO: Se analiza eliminar el artículo 33 constitucional

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que su gobierno analizará la posible eliminación del artículo 33 constitucional.

En su conferencia mañanera de este 23 de septiembre, AMLO señaló que el artículo 33 constitucional data desde la Constitución de 1857 y ya es otra realidad la que vive México.

En este sentido, el presidente AMLO indicó que el artículo 33 se ha usado como medida represiva en gobiernos pasados.

En tanto, afirmó que durante su administración no ha sido utilizado ni será empleado.

“Es buena la propuesta, habría que analizarla, porque es un artículo que está, si no me equivoco, desde la Constitución de 1857 y ya es otra realidad del país. Se ha usado como medida represiva en otros gobiernos. Nosotros nunca lo hemos aplicado y no lo vamos a aplicar”

AMLO