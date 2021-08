AMLO responde a Ricardo Anaya; asegura que sus hermanos también deben asumir su responsabilidad

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió al reto de Ricardo Anaya y sentenció “que haga lo que crea más conveniente” y pidió que asuma su responsabilidad .

Asimismo, aseveró que sus hermanos, Pío y Martín López Obrador d eberán asumir sus propias responsabilidades ante las autoridades competentes, si los requieren.

AMLO calificó a Anaya de chueco e hipócrita en la conferencia mañanera del 25 de agosto y aseguró que no lo está persiguiendo.

“Nada más que le quede muy claro… Sabe muy bien que yo no persigo a nadie, yo no soy de malas entrañas. Yo no odio, no soy igual a ellos”

Además, aseguró que las acusaciones de Ricardo Anaya son una maniobra para protegerse y victimizarse sobre los actos de los que se le acusan.

AMLO aseguró que Ricardo Anaya le está echando la culpa de “manera mañosa” para buscar protección sobre los delitos que se le imputan.

Asimismo, aseguró que sus hermanos deberán asumir su responsabilidad, al igual que Ricardo Anaya ante las autoridades competentes.

“En el caso de mis hermanos, que igual, que la autoridad competente actúe. Yo no tengo que ver con la Fiscalía, ya no es el tiempo de antes, en el que el presidente le ordenaba al procurador”

Además, AMLO resaltó que no tiene injerencia en el Poder Judicial, pues es un poder “autónomo o independiente” que actúan por su cuenta.

Y recordó que ha utilizado las conferencias mañaneras para criticar el actuar de los jueces, lo que es, de acuerdo con AMLO, una prueba de que no están subordinados a la presidencia.

AMLO aseguró que Ricardo Anaya no está siendo perseguido por la figura del presidente como sí lo hizo él durante el gobierno de Vicente Fox, donde buscaban un juicio político en su contra.

Por otra parte, AMLO acusó que Ricardo Anaya intentó triunfar a toda costa en la política, y por ello atropelló a su partido y traicionó sus alianzas con Enrique Peña Nieto.

Además, lo acusó de buscar el poder “sin escrúpulos de ninguna índole” y sin ninguna moral, y de buscar avanzar en contra de los intereses de su propio partido con “política trepadora” y sin importarle los medios que empleaba.

Ricardo Anaya lanzó un reto a AMLO asegurando que se presentará en el Reclusorio Norte, sólo si es bajo las mismas circunstancias que sus hermanos, Pío y Martín López Obrador.

Además, pidió que se les diera el mismo trato, así como la misma importancia y valoración de las pruebas que se presenten para demostrar la inocencia.

“De ellos hay video recibiendo dinero”, sentenció Anaya, y reiteró que las acusaciones en su contra son un “invento” de AMLO dichas por Emilio Lozoya.

Asimismo, Ricardo Anaya afirmó que AMLO lo “invitó” a acudir a su audiencia del 26 de agosto en el Reclusorio Norte para que lo metan a la cárcel por 30 años.

“Tú me invitas a que me presente este jueves en el Reclusorio Norte pa’ que me metan en la cárcel 30 años y me animas diciéndome que, según tú, no importa ir a la cárcel cuando eres inocente”

Ricardo Anaya