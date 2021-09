La jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, consideró que es un exceso acusar de delincuencia organizada a los 31 científicos del Conacyt que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

Claudia Sheinbaum aseguró que no tiene conocimiento de si hubo mal uso o no de recursos en el caso de los científicos de Conacyt, pero explicó que no cree que deba tratarse como delincuencia organizada al caso.

“No sé qué uso del recurso hubo, no tengo el conocimiento, no sé si hubo mal uso o no mal uso del recurso en su momento. En todo caso tiene que realizarse una investigación, lo que no creo que deba tratarse es como delincuencia organizada, me parece un exceso” Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum refirió que se debe de hacer una investigación del recurso que se dice fue mal usado por los científicos de Conacyt.

En dicha declaración, Claudia Sheinbaum reiteró que acusar a los científicos de delincuencia organizada es excesivo, pero pidió que el tema del recurso al Foro Consultivo se investigue.

“En todo caso que se haga la investigación del recurso que se utilizó por el Foro, que era una asociación civil que estaba financiada por el Conacyt, y en todo caso creo que en términos generales ha habido un aumento en los recursos del Conacyt (...) mi posición personal es que sean acusados de delincuencia organizada me parece excesivo” Claudia Sheinbaum

FGR insistirá en orden de aprehensión contra científicos de Conacyt

La FGR insistirá en una orden de aprehensión contra los 31 científicos y académicos del Conacyt a los que acusa de delincuencia organizada, lavado de dinero y otros delitos como peculado.

La FGR seguirá insistiendo pese a que ya en 2 ocasiones juzgados federales batearon sus peticiones.

Desde el 24 de agosto la FGR pidió órdenes de aprehensión contra los científicos del Conacyt, por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, ya que se habría usado mal un recurso de 244 millones de pesos entregado a la asociación civil.

Esa vez se negó la petición y se pidió armar un mejor caso.

La FGR volvió a solicitar una orden de aprehensión y el 2 de septiembre un juez federal volvió a negar la petición.

Por ende, la FGR lo intentará una tercera vez, con lo cual no quita el dedo del renglón en conseguir órdenes de aprehensión para personajes como Elías Micha Zaga, hermano de la periodista Adela Micha, que se encuentra entre las personas señaladas por la autoridad.