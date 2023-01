El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) celebró la elección de Norma Lucia Piña como presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): “hay autonomía de la Corte”, dijo.

La declaración de AMLO se dio durante la conferencia mañanera de hoy 3 de enero, en donde también resaltó que la decisión de la SCJN es “histórica”, pues Norma Piña es la primera mujer presidenta de la institución.

Cabe destacar que fue ayer 2 de enero que la ministra fue electa por sus homólogos en la Corte, dejando de lado a los otros 4 aspirantes para la presidencia de la dependencia jurídica.

AMLO dijo que “le parece muy bien” el que se haya elegido a Norma Piña como presidenta de la SCJN, ya que pasaron casi dos siglos para que una mujer ocupara el cargo.

Asimismo, el presidente destacó que con la decisión de la Corte se demostró que el poder Judicial es autónomo e independiente, como nunca antes había existido.

Ya que, conforme a sus palabras, desde el Porfiriato hasta antes de su sexenio no existía independencia en los poderes legislativo y judicial, pues seguían las ordenes del ejecutivo.

No obstante, en esta ocasión no fue así, pues señaló que Norma Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas propuestas por su gobierno, con lo que demuestra que él “no puso” a nadie en la SCJN.

“Nosotros no imponemos nada en la Corte y es tan evidente, aunque no lo quieran aceptar que la presidenta Norma Lucia Piña siempre ha votado en contra de las iniciativas que nosotros hemos defendido, es único el momento que estamos viviendo, nadie puede decir que hay subordinación como era antes”.

Del mismo modo, AMLO celebró que en la actualidad exista independencia, división y un equilibrio de poderes en México.

AMLO también informó que ayer 2 de enero felicitó a la ministra presidenta de la SCJN, sobre todo por ser la primera mujer en ocupar dicho cargo.

El presidente compartió que Norma Lucia Piña lo buscó en un primer momento, sin embargo él no estaba, por lo que le regresó la llamada en cuanto pudo.

Fue en dicha llamada telefónica que AMLO felicitó a Norma Piña , y aseguró que no tienen que pensar lo mismo pues eso sería muy aburrido, dicha declaración se dio tras señalar que la presidenta de la SCJN se ha pronunciado en contra de algunas de sus iniciativas legislativas.

“Ella me buscó, tuvo la amabilidad de comunicarse conmigo, yo no estaba pero en cuanto me informaron me comunique con ella y hable con ella, pues felicitándola, sobre todo por ser la primera mujer en la historia, presidenta de la SCJN.”

AMLO