El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) bateó la solicitud de derecho de réplica de Xóchitl Gálvez en la conferencia mañanera.

De acuerdo con el presidente, la senadora debería ir con Carlos Alazraki o Chumel Torres con quienes “se entiende bien”.

Desde la conferencia mañanera del 6 de diciembre, AMLO se sostuvo en sus dichos y aseveró que le consta que desde el PAN, partido al que representa Gálvez, no se quiere a los programas sociales.

Esto luego de que AMLO aseverara que Xóchitl Gálvez quiere quitar los programas de apoyo a los adultos mayores.

El presidente AMLO rechazó que Xóchitl Gálvez asista a la mañanera como parte de su réplica tras las acusaciones del mandatario sobre querer quitar los programas sociales.

Asimismo, AMLO aclaró que la senadora “tiene todos los foros” para poder expresarse como para querer acudir a la mañanera.

Por ello, le dijo que es mejor que vaya con quien se entiende “perfectamente bien” como con Carlos Alazraki, Chumel Torres e incluso desde la misma Cámara de Senadores, para su réplica.

Sin embargo, aclaró que le consta que desde el PAN no se quiere continuar con los programas sociales y aseveró que para él es una dicha no tener que coincidir con Xóchitl Gálvez y los conservadores reaccionarios e hipócritas.

Asimismo, AMLO aclaró que de ser obligado por las autoridades competentes, cumpliría con dar el espacio para la réplica; sin embargo, pidió que Xóchitl Gálvez haga la denuncia correspondiente porque “ya es el colmo...todavía quieren venir” a meterse a las mañaneras para engañar.

“Que use otras tribunas y que vaya a engañar a otra parte y si no le parece, pues ella ya es una experta en presentar denuncias en la Fiscalía. Si me obligaran a garantizar el derecho de réplica lo voy a hacer, si la autoridad competente me lo exige cumpliría yo con eso sin ningún problema pero que haga su trámite”

AMLO