Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional (PAN), solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) un espacio en su conferencia matutina la “mañanera”.

Esto con el fin de responderle al presidente AMLO con su aclaración respecto a la entrega de programas sociales, luego de que trascendiera en medios que la legisladora los quiere eliminar.

Fue a través de su cuenta de twitter donde la senadora publicó el oficio con la solicitud y el cual fue entregado en Palacio Nacional.

“Mi petición es que dé usted la oportunidad de aclarar mi posición respecto a los programas sociales. Solicito un espacio en la misma tribuna desde la cual el día de hoy usted me atribuye comentarios que yo no he vertido en el sentido que se eliminen los programas sociales”.

Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional