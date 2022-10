Xóchitl Gálvez, senadora del PAN, reveló que AMLO fue a su casa para invitarla a sumarse a las filas de Morena.

En una entrevista a medios difundida por la periodista Leticia Robles de la Rosa, Xóchitl Gálvez habló sobre las burlas que el presidente AMLO ha hecho hacia ella.

Aseguró que éstas no le afectan, pues dijo que él es “así” y se regocijó al confesar que AMLO personalmente la visitó en su casa para pedirle que se integrara a Morena por sus “cualidades”.

Xóchitl Gálvez no ha renunciado a su sueño de ser jefa de gobierno en CDMX

“A mí sus burlas no me molestan porque él es así, pero él mismo fue a invitarme a mi casa a integrarme a su proyecto por ser una mujer honesta y trabajadora, entonces ahora no se puede burlar de mí”.

Xóchitl Gálvez