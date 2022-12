El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió de manera irónica a Pedro Ferriz de Con ante los señalamientos de que recurre a rituales de magia negra, diciendo que probablemente es “sonámbulo”.

Y es que AMLO dijo que el 27 de noviembre a las 3 de la mañana estaba dormido, mismo día en el que se llevó a cabo la marcha por los cuatro años de gobierno.

Desde Campeche en su conferencia mañanera de este 5 de diciembre, AMLO cuestionó que un periodista con millones de radioescuchas en su tiempo, ahora recurra a señalamientos de brujería.

Y es que Pedro Ferriz de Con dijo el 29 de noviembre, que AMLO recurrió a rituales de magia negra y muerte en la madrugada del 27 de noviembre, a fin de que le fuera bien en su marcha.

AMLO dijo que se trata de una campaña de manipulación, de quienes defiende el viejo régimen.

“¿Cuántos radioescuchas?, miles, millones, para venir a decir yo que hago magia negra. Todavía me dice que hiciste el día 27 de noviembre a las 3 de la mañana. Estaba yo bien dormido pero a lo mejor no me di cuenta y me levanté como sonámbulo y me dediqué a implorar de que nos fuera bien en la marcha, hice mi ritual, pero es de pena ajena, pero el asunto no es este señor, ni López Dóriga, ni Ciro, ni Carmen Aristegui, cuántos millones, seguidores, creyentes, imagínense el daño ocasionado por la manipulación”

AMLO