NO ME QUEDA MAS QUE DECIRLES CHINGUEN A SU MADRE A TODOS LOS QUE NOS GOBIERNAN.

MILITARES O NO !!

RESUELVAN ACAPULCO Y LA INMENSA DESGRACIA EN QUE ESTA NUESTRO PAIS.



Toma Ejército control sobre ayuda para Acapulco - Vía @reforma https://t.co/ar6fjUPyky