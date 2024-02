El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) agradeció a Cuba por su apoyo a México en el sector Salud con el envío de médicos especialistas.

Así lo expresó durante el evento que convocó para la evaluación de sus programas del Bienestar en Colima, en donde habló sobre sus últimos pendientes antes de concluir su sexenio.

Entre los asuntos que prometió resolver y dejar listos de aquí a octubre de 2024, se encuentra el sector Salud, tema sobre el que aprovechó para agradecer al gobierno de Cuba.

El presidente AMLO se comprometió a resolver el tema de Salud, para que cuando concluya su mandato funcionen bien los centros de salud, los hospitales, el equipo médico esté en buen estado y no falten las medicinas.

“Dicen los adversarios nuestros que no voy a cumplir eso, que me voy a ir y no va a funcionar el Sistema de Salud, yo les digo que antes de irme, me quedan 7 meses y días, va a estar resuelto por completo todo lo relacionado con la atención médica”.

AMLO