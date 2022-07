Durante la conferencia mañanera de hoy 25 de julio, AMLO acusó fraude en la construcción de la terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM); Vicente Fox y Pedro Cerisola son los señalados.

Tras las problemáticas que se han presentado en las pistas 05L/23R y 05R/23L del AICM, AMLO asegura que el aeropuerto tiene fallas estructurales desde su construcción.

En ese sentido, AMLO señaló a Vicente Fox y Pedro Cerisola de estar al mando del gobierno federal y la Secretaría de Telecomunicaciones cuando la terminal fue construida.

Esto luego de que la tarde del domingo 25 de julio la pista 05R/23L del AICM cerró por reparaciones a un bache, dejando como única funcional a la pista 05L/23R; la cual también tuvo mantenimiento en días previos.

AMLO compartió que durante su gira por Nayarit se reunió con el secretario y con el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal y Rogelio Jiménez Pons Gómez.

En el encuentro, realizado en el aeropuerto de Tepic, Nayarit, los tres funcionarios federales hablaron sobre el AICM y sus fallas.

Conforme a lo dicho por AMLO, los tres coincidieron en que el AICM presenta fallas estructurales desde su construcción , ya que tiene hundimientos y el terreno donde se encuentra no es el más adecuado.

Por lo que, actualmente los problemas que se presentan en las pistas, refiriéndose a los baches y la presencia de grava se deben a la ubicación de éste.

Además, el presidente de México acusó que durante la construcción del AICM hubo fraude.

AMLO compartió que hubo fraude en la construcción de la terminal 2 del AICM, la cual inició el 30 de mayo de 2003, a la par de la modernización de la terminal 1.

Según las palabras de AMLO, la construcción de dicha terminal se realizó bajo el mando de Vicente Fox, y Pedro Cerisola.

Sin embargo, la terminal aérea presenta fallas, pues no tiene sostén y se hunde; a pesar de que, en palabras de AMLO, “no tiene mucho tiempo”.

Bajo esa línea, AMLO apuntó que la terminal sí tiene falla estructural y se revisará el asunto, pues quienes la construyeron “cobraron bastante”.

“La terminal 2 la hicieron cuando Fox con Cerisola en comunicaciones, no tiene mucho tiempo y sí tiene un daño estructural y cobraron bastante, entonces lo vamos a revisar y vamos a apuntalarlo para que se proteja a la gente”.

Tras compartir que fue víctima del cráter que se formó en una de las dos pistas del AICM, AMLO aseguró que pese a los comentarios existentes, las fallas del aeropuerto de la capital no son complot para aumentar los vuelos en el recientemente inaugurado Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles(AIFA).

AMLO aseguró que existe una campaña de quienes se encontraban a favor de la construcción del aeropuerto en el Lago de Texcoco para acusar un supuesto complot en el AICM por parte del gobierno federal.

El presidente de México comentó que hay quienes culpan a la actual administración de las problemáticas que presenta el aeropuerto de la capital, entre ellas la demora en la entrega del equipaje.

Sin embargo, AMLO respondió que solo se trata de una campaña de mentiras de quienes “siguen enojados” porque se canceló la obra de Texcoco, con la cual robarían, por lo que pidió no creer en todo lo que se dice y tener cuidado.

“Hay que tener cuidado porque hay una campaña de los que no pudieron atracar con el aeropuerto de Texcoco y no se les pasa el coraje. Hay muchos que no aceptan que se haya cancelado la construcción del aeropuerto de Texcoco y se haya construido el Aeropuerto Felipe Ángeles”

AMLO