Álvarez Máynez explota contra denuncia de Morena por spot sobre Michoacán

Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), explotó contra la denuncia de Morena por realizar un spot sobre el estado de Michoacán.

De acuerdo con Álvarez Máynez, la denuncia representa el “nivel de miedo” que tendría Morena rumbo a las elecciones 2027, luego de que MC respaldara públicamente al denominado “Movimiento del Sombrero”.

“Este es el nivel de miedo que tiene Morena”. Álvarez Máynez

Álvarez Máynez carga contra Morena y el INE tras denuncia por spot sobre Michoacán; lo acusan de actos anticipados de campaña

A través de sus redes sociales, Álvarez Máynez cargó contra Morena luego de que presentaran una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por un spot que realizara sobre su apoyo político a Grecia Quiroz en Michoacán.

La denuncia señala al dirigente nacional de MC por realizar supuestos actos anticipados de campaña que vulneran de manera directa la equidad del proceso electoral 2027 en la entidad.

La medida fue catalogada por Álvarez Máynez como evidencia un “profundo temor” de Morena ante la proyección de apoyo de MC al Movimiento del Sombrero.

Por ello, el dirigente también se lanzó contra el INE, al cuestionar que el órgano electoral sí admitió a trámite la denuncia presentada por Morena.

El documento se encuentra bajo análisis de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE bajo el expediente UT/SCG/CA/MORENA/CG/260/2026.

Puntualmente, será la Dirección de Procedimientos Especiales Sancionadores quien evaluará posibles medidas aplicables a MC por la difusión del material audiovisual en relación al estado de Michoacán.