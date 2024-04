Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia de la República, habló sobre su campaña y advirtió un cambio radical tras el primer debate presidencial; “al carajo”, dijo la aspirante de la oposición.

La candidata de Fuerza y Corazón por México se dijo incómoda por el uso de un traje sastre en el primer debate presidencial, llevado a cabo el 7 de abril en la oficina central del INE, en la Ciudad de México (CDMX); “nunca estuve cómoda, me sentía fingida, creo que voy a mandar al carajo muchas cosas”.

Sin embargo, la participación de Xóchitl Gálvez generó reacciones en medios de comunicación como Latinus, donde Denise Dresser, Jesús Silva-Herzog Márquez, Leopoldo Gómez y Carlos Loret de Mola coincidieron en que Xóchitl Gálvez perdió el debate frente a Claudia Sheinbaum.

Cabe destacar que las mujeres tendrán un papel crucial en las elecciones 2024 pues, del total del padrón, 48 millones 259 mil 556 personas son hombres, mientras que 51 millones 924 mil 644 personas son mujeres.

Las campañas electorales para las elecciones 2024 iniciaron desde el 1 de marzo y concluirán el 29 de mayo de 2024 para dar paso a los comicios del 2 junio.

Durante las elecciones 2024, organizadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), estarán en juego 629 cargos a nivel federal y 19 mil 738 a nivel local.

A nivel federal se competirá por los siguientes puestos:

Mientras que a nivel local, se definirán las gubernaturas y jefatura de Gobierno de las siguientes entidades en las elecciones 2024:

De acuerdo con el INE, se cuenta con un padrón electoral de 99 millones 754 mil 112 ciudadanos y ciudadanos, de los cuáles 97 millones 782 mil 429 están inscritos en la lista nominal, con credencial para votar vigente.

Xóchitl Gálvez habló del proceso de su campaña presidencial durante una participación en un Space de la red social X, en el cual reveló que uno de los momentos más difíciles en el proceso fue la viralización de un video que protagonizó su hijo en aparente estado de ebriedad:

“En esta campaña he vivido cosas durísimas y quizá la más dura es la que pasó con mi hijo, tengo que decirlo. Y de repente he estado pensando ‘es que la gente no te quiere de huipil, porque una presidenta no puede traer huipil’. He hecho el esfuerzo de traer traje sastre que sí lo uso, pero me incomoda, y creo que en el debate nunca estuve cómoda, la verdad me sentía fingida”

Xóchitl Gálvez