Aeroméxico negó la exposición de datos personales en plataformas de mensajería como Telegram, sobre todo de sus cuentas de Aeroméxico Rewards, luego de que la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno reveló la presunta venta de una gran base de datos.

“Con base en la información disponible, no hemos identificado exposición de información financiera, datos de tarjetas de pago, ni contraseñas de cuentas de nuestros clientes, incluidas las correspondientes a Aeroméxico Rewards” Aeroméxico

Aeroméxico dijo que inició una investigación para identificar la autenticidad de las publicaciones en plataformas de mensajería al conocer la supuesta venta de bases de datos en redes sociales.

La respuesta de Aeroméxico se dio tras dos horas de la publicación de Buen Gobierno en la que anunció la presunta venta de una base de datos e incluso dijo haber analizado una muestra de la misma en la que encontró datos de funcionarios y personajes públicos .

Aeroméxico Rewards no encuentra información filtrada; Buen Gobierno sí

Aeroméxico dijo que emprendió una investigación a fin de verificar la autenticidad de las publicaciones encontradas en apps, determinar su origen y revisar si han generado alguna afectación.

La aerolínea dijo que no encontró exposición de información financiera, de tarjetas de pago, ni de contraseñas o datos relacionados a cuentas de Aeroméxico Rewards.

La Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno dijo que en los datos encontrados había información de clientes, incluidos funcionarios y personajes públicos y los datos expuestos incluyen:

Correo electrónico

Teléfono

Celular

Fecha de nacimiento

Fecha de alta

Aeroméxico colabora en investigación y pide a clientes no dar información por llamadas

Aeroméxico aseguró que colabora con las autoridades mexicanas en la investigación y se comprometió a informar avances.

En el marco de la polémica por la supuesta filtración de datos, Aeroméxico pidió a sus clientes no compartir información personal o financiera en caso de que se la soliciten en llamadas o correos electrónicos.

La base de datos identificada por Buen Gobierno tiene un total de 15 millones der registros de clientes de Aeroméxico.