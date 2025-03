El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la información y Protección de Datos Personales (INAI) se prepara para su “funeral”, pues ya tiene fecha para su última sesión.

En entrevista para Ciro Gómez Leyva, la comisionada presidenta Julieta del Río compartió que “prácticamente” se terminó el traspaso de las funciones.

Asimismo, resaltó que hasta el momento se mantiene la incertidumbre sobre cómo será la liquidación de los más de 700 trabajadores del instituto.

Cabe señalar que las funciones del INAI ahora estarán a cargo del órgano desconcentrado Transparencia para el Pueblo.

Funeral del INAI: Última sesión se celebrará el 18 de mazo

El próximo martes 18 de marzo de 2025 se celebrará la última sesión de los comisionados del INAI, con lo que la institución dejará de operar permanentemente.

Así lo confirma Julieta del Río, quien resaltó que se están realizando las últimas acciones de traspaso de funciones.

El martes 18 de marzo se resolverán los últimos recursos que tiene pendiente el pleno y resaltó que ya están listos para la entrega a la Secretaría Anticorrupción.

Sin embargo, el miércoles se tendrá una sesión con el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia en el que participarán los comisionados de los estados; sin embargo, se tratará de “un pleno solemne”.

“Es el último, el último pleno el próximo martes (18 de marzo) donde se apaga las luz de la Sala del Pleno lamentablemente” Julieta del Río, comisionada presidenta del INAI

Asimismo, reiteró que “estamos trabajando de tal forma que el día cero la plataforma no pare y aparezca normal”.

Funeral del INAI: Trabajadores están desesperados, asegura comisionada; sí hay recursos para la liquidación

Por otra parte, en medio del funeral del INAI, la comisionada resaltó que la mayor preocupación que permaneces es la liquidación para los trabajadores.

Esto debido a que ya se había acordado brindar los recursos para este fin; sin embargo, ahora se tiene que consultar tanto a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como a la Secretaría Anticorrupción.

Julieta del río resaltó que desde diciembre de 2024 se confirmó que en los 500 millones de pesos del presupuesto 2025 se tiene etiquetado el recurso para las liquidaciones de los 749 trabajadores del INAI.

“Ahorita la preocupación es el tema de los trabajadores. Decirles que antier tuvimos un acuerdo los comisionados, el director jurídico, la directora administrativa, El tema es que sí está el recurso, incluso en diciembre cuando se aprobó el presupuesto se dijo por los diputados que de los 500 millones iba etiquetado para las liquidaciones del personal, en este caso pues estamos hablando de 759 personas” Julieta del Río, comisionada presidenta del INAI

Por otra parte, resaltó que, mientras se termina con el proceso de entrega de operaciones a la Secretaría Anticorrupción, “el personal ya está desesperado”.

Esto debido a que “ya no hay aire acondicionado, ya no hay comedor, ya no hay para contratos de varias cosas...todo cuesta”.