¿Adán Augusto López dejará de ser el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores? El senador y Ricardo Monreal acudieron a Palacio Nacional para una reunión con Claudia Sheinbaum.

El lunes 18 de agosto Ricardo Monreal y Adán Augusto López acudieron a Palacio Nacional para tratar temas vitales ante las próximas reformas que presentará el Ejecutivo Federal.

Sin embargo, después de esta reunión se cuestionó la permanencia en la coordinación de la bancada de Morena en la Cámara de Senadores. Aquí te decimos lo que sabemos tras la reunión con Claudia Sheinbaum.

¿Adán Augusto dejará de ser el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores? Ricardo Monreal asegura que no habrá cambios

Tras la reunión de Claudia Sheinbaum con Adán Augusto López y Ricardo Monreal en Palacio Nacional, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados aseguró que no habrá cambios en los liderazgos.

De acuerdo con Ricardo Monreal, durante la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum, observó "una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo" como coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores.

Asimismo, aseguró que esto lo interpretó como “un gesto de respeto y de una actitud institucional” para que se continúe trabajando desde la presidencia hacia el líder de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López.

“Lo que yo observé es una actitud de respeto con Adán Augusto y de ratificación de su trabajo al frente del grupo parlamentario de Morena en el Senado. Lo que yo observé es que tiene la presidenta respeto por el senador Adán Augusto López. Para mí es un gesto de respeto y de una actitud institucional de que continúe trabajando” Ricardo Monreal

¿Adán Augusto dejará de ser el coordinador de Morena en la Cámara de Senadores? Ignacio Mier niega ser el nuevo líder de bancada

Por su parte, Ignacio Mier negó ser el nuevo coordinador de Morena en la Cámara de Senadores, a su llegada a Palacio Nacional para la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante la insistencia de los medios de comunicación, el senador morenista negó con la mano que fuera a ser designado como el relevo de Adán Augusto López en la bancada, ante las polémicas en las que se ha visto el exgobernador de Tabasco.

Asimismo, se negó a responder si consideraba que Morena necesitara de un cambio en el Senado; sin embargo, enfatizó que no sería el coordinador legislativo del partido.