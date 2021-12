Acusan que Elena Álvarez-Buylla nunca quiso diálogo; sólo busca recuperar las instalaciones del CIDE

Luego de que las autoridades del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) cancelara la reunión con la comunidad del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), acusaron que Elena Álvarez-Buylla nunca quiso diálogo.

En entrevista para Así las cosas, Ximena Millán, estudiante de Ciencias Políticas, dijo que Álvarez-Buylla no ha querido aceptar que se discuta la designación de José Romero como director del CIDE.

Además, aclaró que, mientras no se les muestre la documentación sobre la legalidad de la designación de Romero, no lo van a aceptar como director legítimo.

“El hecho de que o quiera que esto se discuta es evidente…Nos entristece mucho escuchar esto porque creo que más allá de haber perdido el diálogo y se mostró que la doctora nunca había estado dispuesta a hablar con nosotros y solamente quería las instalaciones” Ximena Millán, estudiante del CIDE

Parece un mal chiste la suspensión del diálogo de autoridades del Conacyt: estudiantes del CIDE

Millán aseguró que parece “un mal chiste” la suspensión, por quinta vez, del diálogo por parte de las autoridades de Conacyt.

Recordó que el 13 de diciembre, mientras ella aseguraba en el programa radiofónico que esperaban que por fin se abriera el diálogo, Elena Álvarez-Buylla decía a Ciro Gómez-Leyva que no habría diálogo por sentirse chantajeada.

Esto por la exigencia de renuncia para el director del CIDE, José Romero, a quien no reconocen por no haber sido parte la decisión de su designación al frente del Centro.

“Ya parece mal chiste, ayer intentamos ver a la directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla después de que nos invitara el sábado…cuando empezamos a ver en redes que la directora estaba hablando con Ciro Gómez-Leyva y estaba diciendo que las condiciones que le estábamos dando para poder hablar eran chantajes” Ximena Millán, estudiante del CIDE

Además, dijo que, si no se retractaban de dicha exigencia, no se presentaría a la reunión; sin embargo, Elena Álvarez-Buylla no canceló sino 15 minutos antes de la hora pactada.

Los alumnos emitieron un comunicado para expresar que acudirían a la reunión a las 12:00 horas como se tenía pactado y permanecieron hasta la hora en que se debía terminar la reunión con las autoridades del Conacyt.

Comunidad del CIDE marcha al Senado de la República

La comunidad del CIDE inició una marcha este de diciembre a las 11 de la mañana que parte de la Glorieta de Insurgentes hasta el Senado de la República.

Luego de las negativas al diálogo de las autoridades del Conacyt, los estudiantes decidieron buscar ser escuchados por otra autoridad.

Esta marcha se realiza simultáneamente con la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP) que enfrenta un conflicto judicial entre la familia Jenkins de Landa y el nuevo patronato desde el 29 de junio.