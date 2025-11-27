Samuel García, gobernador de Nuevo León invitó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a su estado ante el Mundial 2026.

Desde la conferencia mañanera del pueblo del jueves 27 de noviembre de la presidenta Claudia Sheinbaum se dieron más detalles de los planes de México y sus tres sedes para el Mundial 2026.

Es por ello que Samuel García, aprovechó la oportunidad para invitar a Claudia Sheinbaum a Nuevo León para ver los partidos de repechaje que tendrá esa sede mundialista, así como al festival de música Tecate Pal Norte 2026.

“A ver si nos acompaña” Samuel García, gobernador de Nuevo León

Nuevo León tendrá dos juegos del Mundial y Tecate Pal Norte 2026 al que invitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum.

Estas son las obras mundialista de Nuevo León

En su exposición Samuel García aprovechó la oportunidad para mencionar que en su estado de llevarían a cabo dos partidos de repechaje del Mundial, así como el festival de música Tecate Pal Norte 2026 en los mismos días.

Es por ello que decidió invitar a la presidenta Claudia Sheinbaum a uno de estos partido del Mundial 2026, y al festival.

Además, el gobernador de Nuevo León dio a conocer todas las acciones en torno al Mundial 2026 que hará en su estado, así como hasta 34 proyectos, algunos de ellos son:

Nuevas líneas del metro 4 y 6, la modernización de la línea 1, conexión con el aeropuerto de Monterrey

4 mil nuevos camiones con 500 paraderos nuevos

Nueva Fuerza Civil

Nuevo Parque Fundidora

Nuevo Parque del Agua

Parque Lineal

Nuevo puentes para conectar parques

Nuevos espacios públicos

500 nuevas canchas de futbol

Conectividad internacional

Además el gobernador de Nuevo León, Samuel García destacó que pese a que termine el Mundial 2026 todo lo que se ha invertido se quedará como una obra pública y como legado por lo que no se desperdiciará nada.