Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, parece que ya se aburrió del COVID-19.

Así lo compartió el empresario en sus redes sociales, quien a través de un meme ha pedido ahora una invasión extraterrestre.

Quizá el Tío Richi, como lo llaman en redes sociales, busca un poco de nuevas emociones.

Ricardo Salinas Pliego ya se aburrió del COVID-19; lo de hoy debe ser una invasión extraterrestre

Ricardo Salinas Pliego, también dueño de Tv Azteca, ha pedido a través de sus redes sociales una invasión extraterrestre, ya que parece está aburrido que se siga hablando del COVID-19.

Esto a través de un meme, en el cual, se puede observar una figura humanoide con una rama molestando al famoso símbolo del triángulo con un ojo, el símbolo illuminati.

Quizá Ricardo Salinas Pliego lo ha pedido así, ya que se dice son estos los que “controlan al mundo” y parece que la pandemia reciente es parte de alguna teoría conspirativa.

Ricardo Salinas Pliego sale a defender a Banco Azteca; llama a cliente a quedarse en BBVA

Tras las quejas de varios usuarios donde señalaron que la app de Banco Azteca tuvo problemas, un usuario de Twitter señaló que por esas fallas cambió de banco.

El usuario con nombre @elabogato, indicó que las fallas en Banco Azteca fueron la razón de por qué se cambió a BBVA, además, de calificar a la app como de “pobres”.

Dicho personaje señaló también que cuando vas a un Starbucks , los baristas de este lugar te ven con mala cara por pagar con la tarjeta de Banco Azteca, pues suponen que le debes a Elektra , otra de las tiendas de Ricardo Salinas Pliego.

Por ello, dijo que al pagar mejor con su tarjeta de BBVA hasta le ofrecen “refil de bebidas”.

Por eso me fui a BBVA inche app de pobres Ricardo Salinas Pliego, sacas la tarjeta en un strarbucks y los baristas te ven con cara, este wey le debe a elektra, saco mi BBVA y hasta me dan refil de bebidas. Usuario de Twitter

Esto parece que no le gustó a Tío Richi, quien mostró una foto de su mejor tarjeta de Banco Azteca e indicó que esa no la rechazan en ningún lugar, por el contrario, se alegran de que la use.

Asimismo, el empresario dijo que si para el usuario acudir a un Starbucks era un símbolo de riqueza, y una tarjeta de Banco Azteca era de pobreza, mejor se quedara en BBVA porque ahí estaba bien.

Pues yo no tengo problema, siempre me saco esta y en todos lados se emocionan y la aceptan. Obviamente si para usted un Starbucks es sinónimo de “riqueza” y la tarjeta de Banco Azteca de pobreza… quédese con #Bancomer, allá está usted bien jajaja. Ricardo Salinas Pliego