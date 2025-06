Jorge Romero, líder nacional del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que no le preocupa que la presidenta Claudia Sheinbaum lo siga vinculando con el Cártel Inmobiliario de la Ciudad de México (CDMX).

A través de redes sociales, Romero pidió a la presidenta medir “con la misma vara” a la oposición como a los políticos del oficialismo, esto luego de las críticas que recibió desde la conferencia mañanera del 12 de junio.

Asimismo, Jorge Romero afirmó que la presidenta se puede referir a él y los miembros de la oposición como quiera pero “en la manera en como usted se dirige a la oposición de este país, es como usted se define como jefa de Estado”.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló de Jorge Romero, líder nacional del PAN, luego de ser cuestionada sobre la presunta radicalización de la oposición con violencia.

Ante la pregunta, la presidenta aseveró que está en desacuerdo con las supuestas declaraciones de Jorge Romero, a quien se refirió como el jefe del Cártel Inmobiliario CDMX.

Asimismo, sostuvo que la oposición podría recurrir a la violencias porque están frustrados y “no tiene proyecto”.

“Están muy frustrados, la oposición está muy frustrada (...), porque no tienen proyecto. Espero que se retracte de lo que dijo, porque no creo que sea el camino la violencia”

Ante las declaraciones, el líder del PAN reiteró que la pregunta se hizo tergiversando sus palabras, pues él dijo en entrevista para Azucena Uresti que “lo único que no hemos hecho es generar violencia” pero que, como oposición, ya han hecho todo lo que han podido en el país.

Por otra parte, Jorge Romero pidió a Claudia Sheinbaum medir a la oposición y al oficialismo “con la misma vara”, pues considera que toma por cierto cualquier cosa que se diga de él o de cualquier político que no es afín al gobierno federal; sin embargo, cuando se cuestiona a personajes de Morena “entonces es politiquería”.

De acuerdo con el panista, la presidenta acepta como si fuera “la verdad absoluta” cualquier acusación hacia la oposición pero no considera ninguna contra personajes del oficialismo, aunque se tengan pruebas que lo sustenten.

Por ello, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum " ser exhaustivos, responsables, tener pruebas, no hablar a la ligera, la misma vara pues, para no variar.“.

“Buen día presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy me refiero a una respuesta que usted le diera a una pregunta de esas que ustedes mismos se mandan preguntar, por parte de una revista por cierto que en mi vida he leído pero a la que siempre se le admiten preguntas de este tipo. Donde el reportero le señala que yo en una entrevista dije que lo que nos queda es recurrir a la violencia. No es la primera vez presidenta, que tratándose de la oposición, o de mi persona, usted, le diga lo que le diga un reportero, lo da por válido, lo da por hecho, es la verdad absoluta. Lo mismo le podría decir que yo maté a Kenedy y usted lo da por bueno. Pero claro, cuando le hacen preguntas fundadas sobre personajes del oficialismo, entonces es politiquería. Entonces hay que ser exhaustivos, responsables, tener pruebas, no hablar a la ligera, la misma vara pues, para no variar.

Jorge Romero