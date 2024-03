Santiago Taboada, candidato al gobierno de la Ciudad de México (CDMX), le aseguró a los estudiantes de la Universidad Iberoamericana que no lo pueden relacionar el Cártel Inmobiliario de Benito Juárez.

Durante su visita a la Universidad Iberoamericanam un estudiante lo cuestionó sobre la corrupción y el Cártel Inmobiliario, a lo que el exalcalde de la Benito Juárez aseguró que pese a la persecución no le han acreditado ninguna relación con los delitos relacionados con bienes inmuebles.

El candidato al gobierno de la CDMX continúa con sus actividades rumbo a las elecciones del próximo 2 de junio de 2024, donde se enfrentará en las casillas con:

Santiago Taboada compartió ante un auditorio lleno de estudiantes de la Universidad Iberoamericana que no puede meter las manos por nadie en el caso del Cártel Inmobiliario de Benito Juárez.

Sin embargo, él se siente seguro porque ni con persecución se le ha podido acreditar “absolutamente nada” en los 3 años que estuvo frente a la Benito Juárez y no lo pueden culpar de nada.

“En mi administración yo he podido y hoy estoy aquí sentado porque a mí no me pueden culpar de absolutamente nada, al contrario. Yo lo que hice los últimos 3 años es demostrarles que ni con la persecución me pudieron acreditar absolutamente nada”

Santiago Taboada