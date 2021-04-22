México.- Andrés Manuel López Obrador desconoció a su hermano Arturo, quien recientemente participó en un spot en el que invita a la población veracruzana a votar por el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la gubernatura de la entidad, Héctor Yunes Landa.

"Yo ya no tengo esos hermanos", expresó el líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), quien indicó que su caso es como el de muchas otras familias, cuyos miembros se separan para buscar lo que mejor les convenga.

Obrador dijo que para él lo primordial es la transformación del país, la cual logrará junto con sus otros hermanos, que son "como 10 millones" mujeres y hombres, mexicanos, y "primo-hermanos" como 20 millones.

"Yo ya no tengo hermanos que están vinculados con los corruptos del PRI y del PAN", expresó.

Abundó que no alcahueteará a nadie, ni de su familia, cuando se trata de transformar al país.

Asimismo, apuntó que fue Manlio Fabio Beltrones, líder del PRI, quien pidió a Arturo que llamara al voto por el PRI, porque la dirigencia tricolor sabe que va a la cabeza en las preferencias electorales el candidato del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Cuitláhuac García.

Este fue el mensaje que dejó de Arturo López, quien afirma que su voto es para el contendiente priista, de quien afirma es “el único que garantiza paz, tranquilidad y bienestar”.