Miguel Barbosa: La pandemia ha acentuado la pobreza en Puebla

Miguel Barbosa dijo la población en Puebla ha desacatado recomendaciones para buscar el sustento familiar

Tras darse a conocer un repunte en el número de casos por coronavirus Covid-19 en Puebla, el gobernador Miguel Barbosa explicó que una de las razones por las que la población ha ignorado las medidas preventivas sanitarias es porque la pandemia ha acentuado la pobreza.

“Hoy hay más comercio ambulante porque hay más pobreza” Miguel Barbosa. Puebla

Buscar el ingreso, un efecto de la pandemia en Puebla

Miguel Barbosa indicó que existe un comportamiento generalizado por no seguir las medidas preventivas, esto debido al hartazgo por la pandemia, el confinamiento, la necesidad de buscar el ingreso monetario diario para sostener a la familia, entre otras.

La situación, argumentó, está en un grado desbordante , pues ya no es posible contener a todos los miembros de cada familia en casa o hacer que acaten las indicaciones de las autoridades sanitarias, situación que ha generado el repunte de casos de coronavirus Covid-19, tanto en Puebla como en el resto del país.

"Hay un comportamiento generalizado de no acatar las normas, muchas razones: el hartazgo, el confinamiento, la necesidad de salir a buscar el ingreso para poder sostener a la familia también es cierta, hoy hay más comercio ambulante porque hay más pobreza, pero mucha gente pues llegó el momento de no hacer caso y tal parece que las familias ya no pueden contener a todos los miembros de la familia para un comportamiento adecuado, ya se desbordó esta situación” Miguel Barbosa. Puebla

Tan sólo en las últimas 24 horas, en Puebla se registraron 535 nuevos casos por Covid-19 y 26 defunciones , por lo que Barbosa externó su preocupación, debido a que “todo apunta a que tendremos una enorme crisis de salud”.

Este fin de año será de mucho afecto, pero con sana distancia: Barbosa

Finalmente, Barbosa exhortó a la ciudadanía a volver al confinamiento, seguir las medidas preventivas y aclaró: "no es un fin de año de brindis, no es un fin de año de posadas, no es un fin de año de abrazos, es un fin de años de mucho afecto, mucho cariño, pero en sana distancia".