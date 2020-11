Miguel Barbosa aseguró que "los radicalismos no encuentran un punto de fuerza" y pidió no rayar edificios.

México.- El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que las pintas que realizan las manifestantes feministas “generan mala opinión” de su movimiento.

En la conferencia matutina poblana de este 26 de noviembre, el gobernador criticó las pintas que realizaron las manifestantes en la Fiscalía General del Estado de Puebla y la Red Urbana de Transporte Articulado, en su movilización por el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

"Exhortamos a que toda forma de expresión sea con respeto a la arquitectura, a las fachadas porque fueron a la FGE y pintarrajearon todo, esas acciones no conducen nada y generan una mala opinión del movimiento" Miguel Barbosa. Gobernador de Puebla

Barbosa acusó que “los radicalismos no encuentran un punto de fuerza” exhortando a las mujeres a manifestarse de otras formas para “expresar sus inconformidades”

Según el gobernador, él y su gobierno se encuentran en contra de los feminicidios y la violencia, y se trabaja diariamente para hacer frente a esta problemática. Además presumió que el 80 por ciento de estos delitos cometidos en la entidad tienen presuntos responsables en la cárcel o con una orden de aprehensión.

"Exhorto a los movimientos a hacer estrategias comunes, yo me imagino una gran marcha de toda Puebla en favor de la lucha para eliminar la violencia en contra de ellas, pero todos juntos y no pintarrajeando y destruyendo, porque eso no tendrá un destino de gran fuerza" Miguel Barbosa. Gobernador de Puebla

Decenas de mujeres salieron a las calles de Puebla a manifestarse en contra de la violencia de género y los feminicidios, así como ocurrió en la Ciudad de México, Guadalajara y otras urbes.

Ayer, en pleno día contra la violencia de género, una mujer fue asesinada a machetazos por un sujeto que no fue detenido. El incidente ocurrió la madrugada del 25 de noviembre en Izúcar de Matamoros, en la colonia Gustavo Díaz Ordaz.

El sujeto agredió a la mujer tras una discusión con el arma blanca, provocándole la muerte. Luego huyó y no ha sido localizado.

Las autoridades ya realizan la búsqueda del sujeto, acusado por el delito de feminicidio.