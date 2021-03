Personas antiderechos impulsaron la campaña #AbortoClandestinoBUAP contra quienes comparten información sobre la interrupción del embarazo en Puebla



México.- Desde el pasado 30 de marzo, personas y grupos que están en contra de la despenalización del aborto iniciaron una campaña en redes sociales con el #AbortoClandestinoBUAP, para criminalizar a mujeres y estudiantes de Medicina que acompañan la interrupción del embarazo en Puebla.

De acuerdo con la Red de Mujeres Articuladas Universitarias, los grupos antiderechos están agrediendo y desvirtuando la información sobre el aborto que comparte el colectivo Medicina por el Derecho a Decidir, e incluso han exhibido datos personales de estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), con amenazas de denuncias.

Frente a lo anterior, la Red explicó que las personas que acompañan estos procesos de aborto, no son quienes los practican, sino que se encargan de informar sobre las causales legales para interrumpir embarazos, proveer información científica y oportuna sobre procedimientos de aborto seguro, generar una red de apoyo que permita tomar decisiones en un espacio seguro.

Acompañar casos de aborto no es un delito

A través de una carta dirigida al rector de la BUAP, José Alfonso Esparza, la Red hizo un llamado a la institución para que se incluya en sus planes de estudios la formación sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos. Y también repudiaron las agresiones contra mujeres y estudiantes que están siendo víctimas de acoso por los grupos antiderechos.

Recordaron que proveer información sobre aborto no es delito , y es un derecho constitucional acceder a información gratuita, científica y laica para tomar decisiones; agregaron que la Organización Mundial de la Salud tiene público el Manual de Práctica Clínica para el Cuidado del Aborto Seguro, y que en México existen marcos normativos diversos para el acceso al aborto con temporalidades diferentes.

“Difundir información personal e instigar al acoso selectivo sí constituye un delito. A nivel federal la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre define la Violencia Digital y en Puebla, el delito de ciberacoso se estipula en el artículo 278 Nonies del Código Penal”. Red de Mujeres Articuladas Universitarias

👉Compas hicimos esta carta con la finalidad de acuerpar a las compañeras que fueron señaladas ayer en el ht #AbortoClandestinoBUAP. ¡Súmense! Tenemos hasta las 3pm para recabar firmas y luego compartiremos la carta públicamente en redes.https://t.co/72HH9NiXi0 — Red de Mujeres Articuladas Universitarias (@RedArticuladas) — Red de Mujeres Articuladas Universitarias (@RedArticuladas) March 31, 2021

Colectivas feministas y activistas respaldan a mujeres agredidas

Tras la difusión de la campaña # AbortoClandestinoBUAP , decenas de colectivas feministas y activistas han respaldado el trabajo de las mujeres y estudiantes de la Universidad que acompañan casos de ILE.

Entre ellas, la colectiva Morras Help Morras Manual publicó un manual del aborto auto-asistido y seguro en casa con el medicamento misoprostol, junto a la frase “La información no es un delito”; además, aclararon que un aborto clandestino no es sinónimo de inseguro porque el uso de medicamentos para abortar en casa, aunque no es legal, a veces es la única alternativa que tienen las mujeres para interrumpir su embarazo.

De la misma manera, la Asamblea de Mujeres Universitarias de la BUAP alertaron sobre las agresiones y amenazas contra la estudiante de medicina, e información que darán acompañamiento legal por las acusaciones falsas en su contra. Pidieron a las autoridades universitarias pronunciarse en contra de la criminalización y a favor del derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos.

Manual de aborto auto-asistido y seguro en casa con misoprostol. La información no es un delito 💣🔥💙#AbortoClandestinoBUAP pic.twitter.com/5qMTieDygx — Morras Help Morras (@helpmorras) — Morras Help Morras (@helpmorras) March 31, 2021